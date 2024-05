Salzgitter. Die Herren des TV Gebhardshagen und die Damen aus Steterburg spielen jeweils unentschieden. Die Herren 30 des TC Bad verlieren.

Das gab es in dieser Tennis-Sommersaison noch nicht: Alle drei Topteams aus Salzgitter blieben am Sonntag sieglos. Während die Verbandsliga-Herren des TV Gebhardshagen und die Verbandsklasse-Damen des TC SW Steterburg zumindest jeweils unentschieden spielten und damit weiter ungeschlagen bleiben, wird der Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga für die Herren 30 des TC Bad nach der 1:5-Heimniederlage gegen den Bortfelder TC immer schwerer.

Herren – Verbandsliga

TV Gebhardshagen – Hildesheimer TC Rot-Weiß II 3:3. „Immerhin nicht verloren, aber wir haben den Sieg liegen gelassen“, fasste TVG-Trainer Ralf Fricke das Spiel gegen Hildesheim zusammen. Vor allem John Geffke erwischte einen „rabenschwarzen Tag“, wie sein Trainer berichtete. „Leider hat John ein Einzel verloren, das er normalerweise sicher holt“, sagte Fricke zum 3:6, 6:2, 6:10 seines Schützlings. Im Doppel mit John Fricke hatte Geffke beim Stand von 5:4 im ersten Durchgang bereits zwei Satzbälle, die das Duo nicht nutzen konnte und am Ende mit 6:7, 6:3, 5:10 als Verlierer vom Platz ging. Hinzu kam die 3:6, 3:6-Niederlage gegen „einen starken Gegner“. Gut, dass Sebastian Lange und Marco Schumann derzeit in bestechender Form sind. Sie holten mit ihren Einzelsiegen und gemeinsam im Doppel die nötigen Punkte zum Unentschieden. Lange gewann 7:6, 6:2. „Vor allem der knappe erste Satz, den Sebi für sich entscheiden konnte, war der Knackpunkt im Spiel. Tolle Leistung von ihm“, betonte Coach Fricke. Schumann hatte bei seinem 6:1, 6:4 nur im zweiten Satz beim Stand von 4:1 einen „kleinen Hänger“. Im gemeinsamen Doppel zeigten beide Spieler beim 6:1, 6:4 eine souveräne Vorstellung.

Herren 30 – Landesliga

TC Bad – Bortfelder TC 1:5. Eine sehr unglückliche Niederlage und einen herben Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt haben die Herren 30 des TC Bad im dritten und letzten Heimspiel der Saison hinnehmen müssen. „Wir stecken nun in akuter Abstiegsgefahr“, brachte es Teamsprecher Manuel Wiesner auf den Punkt. Nach den Sommerferien reisen die Sölter nämlich noch zum Tabellendritten Braunschweiger THC (11. August), zum Spitzenreiter TV GW Hannover (24. August) und zur viertplatzierten SG Rodenberg (7. September). Jan Hedder war im Duell mit dem Bortfelder TC gegen einen stark aufspielenden Gegner beim 0:6, 1:6 ohne Chance. Christopher Thyes unterstrich seine gute Form und sorgte mit dem 6:2, 6:4 für den Ausgleich. Doch es sollte kein Punkt mehr hinzukommen für die Hausherren. Phillipp Zimmermann fand sehr schlecht ins Spiel, steigerte sich zwar im Laufe der Partie, verlor am Ende jedoch unglücklich mit 0:6, 6:3, 8:10. Topspieler Manuel Wiesner war körperlich nicht voll auf der Höhe und lieferte eine Berg- und Talfahrt in seinem Einzel. Am Ende reichte es auch hier nicht und es stand ein 7:6, 4:6, 8:10 aus Sicht des Sölters. Im Doppel unterlagen Wiesner/Hedder (4:6, 5:7) und Zimmermann/Thyes (1:6, 3:6) jeweils in zwei Sätzen.

Damen – Verbandsklasse

Eintracht Braunschweig – TC SW Steterburg 3:3. Wenn an den Positionen 1 und 2 nichts zu holen ist, müssen es die Kolleginnen im dritten und vierten Einzel richten. So geschehen beim Auswärtsspiel der Steterburgerinnen in Braunschweig. Lea Baschanow und Anna Pracht hatten bei ihren Zweisatzniederlagen wenig Chancen auf den Sieg. Neuzugang Michelle Nikiforow und Katharina Ostaszewski gewannen ihre Matches hingegen jeweils im Schnelldurchlauf. Den Punktgewinn sicherten Baschanow/Ostaszewski im Doppel, nachdem Pracht/Nikiforow verloren hatten.