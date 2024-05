Lebenstedt. Dank eines überragenden ersten Viertels kommen die Verbandsliga-Footballer aus Salzgitter zu einem 18:6-Heimsieg gegen Bremen.

Mit einem überragenden ersten Viertel legten die American Footballer der Salzgitter Steelers den Grundstein zu ihrem ersten Saisonerfolg in der Verbandsliga Nord. Am Ende feierten sie ein 18:6 (15:0, 0:0, 0:6, 3:0) über die Union Bremen Bulls, die damit weiter Lieblingsgegner der Stahlstädter bleiben. Es war nämlich bereits der fünfte Sieg im fünften Aufeinandertreffen.

Salzgitter Steelers gehen gegen die Bremen Bulls im ersten Viertel vorentscheidend mit 15:0 in Führung

Gut gespielt, doch nichts geholt – das sollte sich im zweiten Saisonspiel der Steelers nach dem bitteren 14:15 gegen die Lohne Longhorns nicht wiederholen. Und dafür legten die Gastgeber los wie die Feuerwehr. Vom Anpfiff weg arbeiteten sich die Steelers Meter um Meter nach vorne, schließlich gekrönt vom ersten Touchdown. Mit dem PAT erhöhten die Hausherren auf 7:0. Nach dem Kickoff stoppten die Steelers die Gäste weit in deren Hälfte, David Öztürk gelang eine Interception. Runningback Julian Krupp avancierte in der Folge zum großen Nutznießer. Erst trug er das Ei in die gegnerische Endzone, dann reagierte er geistesgegenwärtig, als der Extrapunkt-Kick völlig misslang, und lief erneut mit dem Spielgerät in die Endzone zum 15:0. Im zweiten Viertel standen vor allem die Defensivreihen im Vordergrund. Sowohl Bremen als auch Salzgitter standen fast immer sattelfest und ließen keine aussichtsreichen Offensivaktionen zu.

Nach dem Pausentee erhöhten die Bulls die Schlagzahl. In der Kabine schienen deutliche Worte gefallen zu sein. Mit viel mehr Intensität im Laufspiel kamen sie der Steelers-Endzone immer näher und schafften auch ihren ersten Touchdown. Die Steelers schworen sich neu ein, sich davon nicht beeindrucken zu lassen, sondern ihrerseits zurückzuschlagen, um die Punkte im heimischen Stadion am Salzgittersee zu behalten. Bremen wollte zwei Zusatzpunkte per Spielzug, den die Steelers jedoch abwehrten und mit dem 15:6 ins Schlussviertel gingen.

Salzgitter Steelers machen gegen die Bremen Bulls mit einem Field Goal alles klar

Bremen drückte, wollte unbedingt schnell weiter verkürzen. Die stählerne Abwehrreihe blieb aber kompakt und ließ die Bulls an sich abprallen. Im Angriff machte Julian Krupp die entscheidenden Meter, um immer wieder ein neues First Down zu erzielen. Wichtig neben dem Raumgewinn war dabei aber der enorme Zeitgewinn für die Gastgeber. Per Field Goal erhöhten sie schließlich auf 18:6. Als Gero Heberling anderthalb Minuten vor dem Abpfiff den Bremer Quarterback zu Boden brachte, war die Entscheidung gefallen.

„Im dritten Viertel hatten wir eine kleine Schwächephase, aus der sich die Jungs aber gut befreit haben. Wir haben das Spiel dann wieder gut kontrolliert und solide agiert, indem wir genau das gemacht haben, was wir trainiert hatten. Jeder Sieg in der Liga ist Gold wert und den ersten haben wir nun“, freute sich Steelers-Headcoach Alexander Schardt.