Gevelsberg. Darter aus Salzgitter-Bad verlieren alle Spiele beim Final-Turnier um die deutsche Meisterschaft, sammeln aber wertvolle Erfahrungen.

Es war nur ein Außenseiter-Traum, aus dem die Lumberjacks Salzgitter früh gerissen wurden. Zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte durften sich die Bundesliga-Darter aus der Stahlstadt mit den Besten der Besten im Final-Turnier um die Deutsche Meisterschaft messen. Doch schon nach zwei Partien war das vorzeitige Aus in Gevelsberg besiegelt. „Die Enttäuschung ist am Ende gar nicht so groß. Wir wussten, was auf uns zukommt und wie schwer so eine Endrunde sein wird. Wir sind eher stolz darauf, alle unsere gesteckten Saisonziele erreicht zu haben“, rekapitulierte Sportwart Christian Switalla.

Lumberjacks Salzgitter verpassen gegen Steinfurt knapp den Auftaktsieg

DC Lumberjacks – DT Steinfurt 5:7. Den ersten Dämpfer erhielten die Sölter Hoffnungen auf eine Überraschung im Auftaktspiel gegen Nordmeister Steinfurt. „Wenn wir eine Chance aufs Weiterkommen haben wollen, müssen wir dieses Match gewinnen“, hatte Switalla bereits im Vorfeld orakelt. Eric Gohde spielte zu Beginn einen Schnitt von überragenden 92,4 Punkten, warf dreimal die 180 und brachte die Final-Neulinge in Führung. Florian Socha, Marcel Erba und Maik Switalla erhöhten gar auf 4:2. „Wie in der Hauptrunde war das Duell mit Steinfurt hart umkämpft. Wir hätten auch mit 5:3 oder gar 6:2 in die Doppel gehen können, aber das nötige Spielglück hat uns leider gefehlt“, meinte Christian Switalla nach dem 4:4-Ausgleich.

Also mussten die Doppel die Entscheidung bringen. Suleiman Naamo und und Markus Netuschil konnten keine Akzente setzen, dafür sorgten Nico Schunke und Eric Gohde für den erneuten Ausgleich. Florian Socha und Luca Schurig kassierten einen Whitewash, so dass Maik Switalla und Marcel Erba das Remis retten mussten. Mit zwei Breaks gingen sie schnell 3:0 in Führung, dann konterte Steinfurt. Im Decider hatten die Lumberjacks Matchdarts auf die Doppel-Acht, aber die Pfeile wollten einfach nicht ins Doppelfeld, was Steinfurt zum Sieg ausnutzte.

Lumberjacks Salzgitter können gegen DC Nostradartmus 0:4-Rückstand nicht aufholen

DC Lumberjacks – DC Nostradartmus 4:8. Alles oder nichts lautete die Devise für das zweite Spiel gegen den DC Nostradartmus aus Rheinland-Pfalz. „Wir wollten direkt Gas geben, aber am Ende stand zur Halbzeit ein 0:4 nach den Einzeln auf der Anzeigetafel. Den Rückstand konnten wir leider nicht mehr aufholen“, bedauerte Switalla. Nico Schunke und Markus Netuschil verkürzten noch auf 2:5. Marcel Erba egalisierte parallel einen 0:3-Rückstand und hatte im Decider sogar noch die Möglichkeit zum Sieg. Doch weder die Doppel-12 noch die Doppel-6 oder Doppel-3 waren ihm hold. Marcel Erba/Maik Switalla und Nico Schunke/Eric Gohde wendeten in den Doppeln die endgültige Niederlage zunächst noch ab. Steffen Müller/Markus Netuschil führten bereits 3:0 und hatten im fünften Leg Matchdarts. Doch es sollte einfach nicht sein. Am Ende hieß es 4:8.

Eric Gohde sorgte mit einem Elf-Darter für das Highlight aus Sicht der Lumberjacks bei der Endrunde. © regios24 | Dennis Lendeckel

Lumberjacks Salzgitter unterliegen dem neuen Vizemeister DC Dartsmoor Darmstadt deutlich

DC Lumberjacks – DC Dartmoor Darmstadt 3:9. „Damit stand fest, dass wir nicht mehr weiterkommen konnten. Aber wir wollten uns gegen Darmstadt zumindest ordentlich verabschieden“, berichtete Switalla. Mit 3:9 ging dieses Vorhaben jedoch gründlich daneben. Da half auch ein Elf-Darter von Eric Gohde im Einzel nichts. „Darmstadt hat aber klasse gespielt, das muss man neidlos anerkennen. Das Team hat unheimlich viel Erfahrung und ist zurecht ins Finale eingezogen“, zollte Christian Switalla dem Meister von 2019 Respekt, der das Endspiel gegen den Favoriten und neuen deutschen Meister Karlsruher SC verlor. „Ich bin völlig fertig. Die Umgebung, die neuen Eindrücke, das ständige Abliefern von Topleistungen sind schon eine ganz neue Erfahrung, und das Niveau ist auch unheimlich gestiegen“, fasste ein ausgelaugter Maik Switalla zusammen. „Trotzdem hat es uns riesig Spaß gemacht, und das nehmen wir mit. Wir sind wirklich sehr stolz auf uns“, klopfte sein Bruder Christian allen symbolisch auf die Schultern.