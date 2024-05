Groß Elbe/Lebenstedt. Innerstetal verliert im letzten Dierling-Heimspiel mit 1:4 gegen den BVG Wolfenbüttel, die Krähenrieder sind Oker mit 2:5 unterlegen.

Die Fußball-Bezirksligisten SV Innerstetal und Fortuna Lebenstedt haben sich jeweils mit klaren Niederlagen von ihren eigenen Fans im letzten Heimspiel verabschiedet. Der SVI unterlag dem BV Germania Wolfenbüttel mit 1:4, die Fortunen kassierten ein 2:5 gegen den VfL Oker.

SV Innerstetal – BV Germania Wolfenbüttel 1:4 (1:2). Tore: 0:1, 0:2 Goune (5., 15.), 1:2 Masberg (33.), 1:3 Golkowski (57.), 1:4 Schlüschen (69.).Der Abschied von SVI-Trainer Frank Dierling vom Elber Berg wurde nicht mit einem Heimsieg gekrönt. Dabei hatte seine Mannschaft nach dem frühen 0:2-Rückstand durchaus die Chance auf den Ausgleich. Zunächst brachte Malte Masberg sein Team in der 33. Minute auf 1:2 heran. Lorenz Tillig und Kapitän Jonas Ohlendorf verpassten dann kurz vor und kurz nach der Pause das 2:2. „Danach bekommen wir das 1:3 durch einen Standard, das war dann die Vorentscheidung. Am Ende ein verdienter Auswärtssieg für Germania, der vielleicht ein Tor zu hoch ausgefallen ist“, so Dierling. Ein Sonderlob hatte der scheidende Trainer – Dierling wechselt zur neuen Saison zum Ligakonkurrenten TSV Üfingen – noch für Keeper Lukas Heiduk über, der in der kommenden Saison den Platz von Phil Matzulla (geht zum MTV Wolfenbüttel) als Nummer 1 übernehmen wird: „Lukas hat das gut gemacht.“

Fortuna Lebenstedt – VfL Oker 2:5 (0:2). Tore: 0:1 Geldmacher (26.), 0:2 Sevim (38.), 0:3 Mabidi (52.), 1:3 Lora-Moreno (69.), 1:4 Tozlu (75.), 1:5 Wolf (79.), 2:5 Liebig (89.).Fortunas Trainer Daniel Reinsch war nach der klaren Heimpleite gegen den VfL Oker mehr als bedient: „Das war ein Spiegelbild der Saison. Wir stehen auf Platz 9 und da gehören wir auch hin. Das war gar nichts. Kein Einsatz, keine Leidenschaft, keine Laufbereitschaft – es hat an allem gefehlt“, polterte Reinsch, der dementsprechend auch keine große Lust mehr auf die Feierlichkeiten zum Heimabschluss auf dem Wiedehopp hatte. In Krähenriede hatten sie sich alle mehr erhofft von der Saison, vor allem der Trainer. Raul Lora-Moreno und Rick Liebig betrieben mit ihren Toren zumindest noch Schadensbegrenzung, was das Ergebnis gegen Oker betraf.