Bleckenstedt. Der FC Germania kassiert vor den Augen des Basketball-Weltmeisters mit dem 0:1 gegen Göttingen die fünfte Heimniederlage.

Der FC Germania Bleckenstedt hadert weiterhin mit seiner Heimschwäche in der Fußball-Landesliga. Gegen die SVG Göttingen kassierte das Team von Trainer Gökhan Arikoglu am Sonntag mit dem 0:1 (0:1) bereits die fünfte Niederlage am Zolldamm. Gegen die Universitätsstädter brachte auch Basketball-Weltmeister Dennis Schröder als Ehrengast kein Glück.

Germania Bleckenstedt scheitert in der ersten Halbzeit am Pfosten und an der Latte

Man stelle sich vor, der FC Germania Bleckenstedt würde auf eigenem Platz das abliefern, was er in der Fremde zeigt. Es wäre definitiv mehr drin gewesen in dieser Saison als derzeitig Platz 6. Der Aufsteiger feierte neun Siege auswärts, aber lediglich sieben daheim. In der Heimtabelle befinden sich die Blau-Gelben in der Nähe der Abstiegsplätze. „Es ist schade, dass es zu Hause in dieser Saison nicht so recht funktionieren will“, ärgerte sich Arikoglu über die neuerliche Niederlage gegen die SVG Göttingen.

Dabei hatte seine Mannschaft in der ersten Hälfte das Spiel komplett im Griff. Bleckenstedt hätte durch Thomas Sonntag (25.) und Thomas „Jimmy“ Reiswich (30.) in Führung gehen können. „Thomas trifft nur die Latte. Der Schuss von ,Jimmy‘ geht an den Pfosten“, trauerte der Germanen-Coach den Chancen seiner Spieler hinterher. Auf der anderen Seite machte es Dilsad Kaplan in der 33. Minute besser. „Das war die erste richtige Möglichkeit der Göttinger – und die ist direkt drin. Dabei haben wir uns im Zweikampfverhalten im Vorfeld des Treffers nicht gut angestellt. Wir waren einfach zu zaghaft“, ärgerte sich Arikoglu, der mit einem Rückstand in die Pause ging.

Germania Bleckenstedt kommt in der zweiten Halbzeit gegen clevere Göttinger nicht zu Chancen

Nach dem Wechsel machten es die Gäste dann stark, spielten geschickt die Zeit herunter und nahmen immer wieder das Tempo aus der Partie. „Man muss ehrlich sagen, dass wir nicht wirklich hundertprozentige Torchancen im zweiten Durchgang hatten“, so Arikoglu. Auf der anderen Seite kam Göttingen in der Schlussphase zu seinen Chancen, als die Hausherren hinten aufmachen mussten. „In der einen Szene muss die SVG das 2:2 machen, aber Enes-Kaan Kaya in unserem Tor hat im Eins-gegen-Eins die Ruhe bewahrt und den Ball entschärft“, lobte Arikoglu seinen Keeper.

Auch in der siebenminütigen Nachspielzeit kamen die Hausherren nicht noch einmal gefährlich vor das Göttinger Tor. Somit stand die fünfte Heimniederlage fest. Damit gewannen die Germanen nur sieben von 15 Spielen auf heimischem Platz. Bereits am Mittwoch hat das Arikoglu-Team die nächste Chance, diese Bilanz zu verbessern. Wenn mit dem 1. SC 05 die nächste Göttinger Mannschaft am Zolldamm zu Gast ist.

Tor: 0:1 Kaplan (33.).