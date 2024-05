Üfingen. Der TSV verspielt gegen den MTV Wolfenbüttel II endgültig Platz 6. Coach Leitermann muss nicht mit zur Mannschaftsfahrt nach Mallorca.

Die Gefühlswelt von Frank Leitermann, Trainer des Fußball-Bezirksligisten TSV Üfingen, war nach der 2:4 (2:3)-Heimniederlage im Nachholspiel am Mittwochabend gegen den MTV Wolfenbüttel II vollkommen durcheinander. „Auf der einen Seite bin ich am Boden zerstört, dass ich nach der Saison nicht mit nach Malle fliegen darf, auf der anderen Seite freue ich mich, dass meine Frau nun doch nicht ausziehen wird“, erklärte der Coach mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Der TSV Üfingen verpasst Platz 6 und muss nun ohne Trainer Frank Leitermann nach Mallorca fliegen

Hintergrund: Vor der Saison hatte Leitermann mit der Mannschaft vereinbart, mit zur Mannschaftsfahrt nach Mallorca zu kommen, wenn das Team Platz 6 erreicht. Das ist seit Mittwochabend nun auch rechnerisch nicht mehr möglich. „Die Badelatschen und die Badehose hatte ich schon im Koffer“, sagte der Trainer mit sehr viel Ironie in der Stimme. Denn es ist in Üfingen ein offenes Geheimnis, dass Leitermann alles andere als erpicht auf einen Ausflug zur Schinkenstraße war. „Meine Frau hätte mir zuerst den Vogel gezeigt und mir dann den Laufpass gegeben, wäre ich ins Flugzeug gestiegen“, so Leitermann, der nach eigenen Angaben seit Jahren dafür sorgt, dass die Familienurlaube an die Nord- und Ostsee und nichts ans Mittelmeer gehen. Somit sorgte die Niederlage gegen den MTV Wolfenbüttel II dafür, dass die Ehe der Leitermanns fortbesteht und der 17. Hochzeitstag im Dezember zelebriert werden kann. „Somit war das die schönste Niederlage meines Lebens“, so der Coach.

Der TSV Üfingen holt gegen den MTV Wolfenbüttel II zwei Rückstände auf und verliert trotzdem

Im Spiel gegen das beste Rückrundenteam der Liga habe man gesehen, dass zu der absoluten Spitze noch etwas Luft sei, erklärte Leitermann zum Spiel. „Die Wolfenbütteler waren in den entscheidenden Szenen einfach abgebrühter. Außerdem hat unsere Rückwärtsbewegung heute nicht so funktioniert, wie sie hätte müssen, um gegen solch ein Spitzenteam etwas mitzunehmen.“ Dabei kam seine Mannschaft in der ersten Halbzeit durch die Tore von Alexander Kolle (22.) und Phillip Lüer (36.) zweimal nach Rückstand zum Ausgleich. Ein Doppelpack von Jasper Schmiedel (41., 64.) sorgte jedoch für den Auswärtserfolg der Meesche-Kicker.

„Die Zuschauer haben aber ein tolles Fußballspiel und alles andere als einen Sommerkick gesehen. Unsere offensive Spielweise kommt an“, sagte Leitermann, der Felix Richter exemplarisch für diese Taktik nannte: „Ich habe einem Fan gesagt, dass ich Felix natürlich auch in der Innenverteidigung spielen lassen könnte, aber ich möchte sein Potenzial lieber auf der Zehner-Position nutzen, um mehr Zug zum Tor zu haben.“ Diese Spielweise hätte allerdings auch fast zum Ehe-Aus des Trainers geführt...