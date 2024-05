Bad Harzburg. Im Abschiedsspiel steht Jürgen Kinzel noch einmal mit seinem Sohn Adrian auf der Platte und erhält die Ehrennadel des Verbandes.

Nach 50 Jahren ist Schluss: Die Partie HSG Bad Harzburg/Vienenburg gegen die HSG Vechelde/Woltorf in der Handball-Regionsliga der Frauen war die letzte für Schiedsrichter Jürgen Kinzel aus Salzgitter-Bad. Unterstützung erhielt der ehemalige Chef der Salzgitteraner Handballer von seinem Sohn Adrian. Der Bundesligaschiedsrichter war spontan zum Abschiedsspiel seines Vaters in die Halle gekommen.

Jürgen Kinzel leitet 1420 Handballspiele in 50 Jahren als Schiedsrichter

Die Frauen beider Mannschaften staunten vor Anpfiff nicht schlecht, schließlich hatte sich viel Prominenz in der Deilich-Sporthalle von Bad Harzburg versammelt. Bei einem Regionsligaspiel ist es normalerweise nicht an der Tagesordnung, dass der stellvertretende Vorsitzende der Handball-Region SüdOst-Niedersachsen (HRSON), Günter Diederich, vor Ort ist und schon gar nicht, dass ein Bundesligaschiri die Partie leitet. Diederich hatte die Ansetzung von Adrian Kinzel in die Wege geleitet und profitierte dabei von der Aktion „Basis trifft Elite“, durch die der Deutsche Handballbund (DHB) derzeit neue Unparteiische anwerben möchte. Ohne Mühe leiteten dann Papa Jürgen und Sohn Adrian die Partie, die die Gastgeberinnen am Ende mit 28:24 gewannen.

Für sein ehrenamtliches Engagement erhält Jürgen Kinzel (rechts) die Ehrennadel der Handball-Region SüdOst-Niedersachsen. Sohn Adrian (Mitte) und Günter Diederich (stellv. Vors. der Handball-Region) gratulieren als Erste. © oh | Privat

Vor 50 Jahren hat die Karriere von Jürgen Kinzel als Handball-Schiedsrichter begonnen. Damals hatte der spätere Bankdirektor gerade eine Lehre als Bankkaufmann angefangen und pfiff mit seinem Vereinskollegen Gerfried Bartram vom MTV Salzgitter sein erstes Spiel. In den folgenden Jahrzehnten standen Kinzel auch seine Söhne Adrian und Pascal sowie Ehefrau Beate und Tochter Kira auf der Platte zur Seite. Auf Kreis- und Bezirksebene kamen so über die Jahre insgesamt 1420 Spiele zusammen, die der heute 66-Jährige geleitet hat.

Jürgen Kinzel erhält die Ehrennadel der Handball-Region für sein ehrenamtliches Engagement

Neben der Tätigkeit als Unparteiischer in den Hallen rund um Salzgitter war der Großvater von fünf Enkelkindern auch als Funktionär auf Verbandsebene aktiv. Nach vier Jahren als Frauenwart sowie sechs Jahren als Schiedsrichterwart und stellvertretender Kreisvorsitzender übernahm Kinzel am 11. August 1996 im Sportheim des MTV Salzgitter zum 50-jährigen Bestehen des Fachverbands Handball in Salzgitter dessen Vorsitz von Ernst-Henning Kracke (STV Ringelheim). Mit der Eingliederung des Fachverbands Salzgitter in die Region SüdOst-Niedersachen wechselte der heutige Rentner in das Verbandssportgericht.

Auch auf Vereinsebene engagiert sich Kinzel ehrenamtlich. Bei der HSG Liebenburg/Salzgitter hat er als Schatzmeister die Finanzen fest im Griff. In gleicher Funktion ist er beim Verein „Wir helfen Kindern“ seit 2017 tätig. Für sein ehrenamtliches Wirken im Handballsport erhielt Kinzel vor seinem letzten Spiel Günter Diederich die Ehrennadel der Handball-Region SüdOst-Niedersachsen.