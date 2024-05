Bad Harzburg. In den Altersklassen U14 und U16 zeigen sich die Leichtathletinnen und Leichtathleten von Union und Borussia in guter Form.

Die berüchtigte Unglückszahl „13“ wurde für den Leichtathletiknachwuchs aus Salzgitter bei den Bezirksmeisterschaften der Klassen U14 und U16 zur Glückszahl. Insgesamt 13 Mal durften die jungen Sportlerinnen und Sportler bei den Titelkämpfen in Bad Harzburg nämlich ganz oben aufs Siegerpodest steigen. Der fleißigste Titelsammler war der 14-jährige Ole Behrens vom SV Union Salzgitter mit drei goldenen Medaillen.

Ole Behrens ist in den Wurfdisziplinen eine Klasse für sich und holt dreimal Gold

Ole Behrens ist ein Wurfspezialist und sorgte in „seinen“ Disziplinen auch für das einzige Triple in Bad Harzburg. Im Kugelstoßen beförderte der zweite der niedersächsischen Bestenliste das vier Kilo schwere Gerät mit seinem weitesten Stoß auf 10,91 Meter. Mit dieser Leistung verbesserte er als Bezirksmeister seine bisherige Bestleistung um einen Zentimeter. Auch mit dem Diskus wusste der M14-Schüler als Sieger mit neuer persönlichen Bestleistung von 29,42 m zu gefallen. Mit einem Speerwurf auf 26,26 m komplettierte er seine Siegesserie.

Der 12-jährige Quentin Hortig von Borussia Salzgitter war der jüngste männliche Teilnehmer aus Salzgitter. Er startete im Hochsprung und Weitsprung. Im Hochsprung war die Freude nach den übersprungenen 1,33 m schon groß, doch nachdem er auch noch die 1,36 m überwunden hatte, konnte er neben der starken Leistung auch noch über den Sieg jubeln. Im Weitsprung hatte er es mit neun Kontrahenten zu tun und er fackelte nicht lange. Gleich mit dem ersten Sprung, der nach 4,18 m endete, setzte Hortig direkt die Goldmarke.

Salzgitters Athletinnen und Athleten sind über die Hürden stark

Der Unioner Jonas Thierfelder (M13) durfte ebenfalls zweimal das Siegerpodest besteigen. Seine stärkste Leistung lieferte der Landesbestenlisten-Erste mit einem Kugelstoß auf 10,52 m. Außerdem genügten ihm 21,07 m mit dem Diskus für den Titel. Dominic Swoboda (Union) lief in 14,63 Sekunden über 80-Meter-Hürden zum Titel und Johann Fuchs (Union) sprang mit 1,60 m im Hochsprung gegen den höhengleichen Johannes Marhenke (LG Braunschweig) zu Platz 1.

Bei den Mädchen W12 verwies Siegerin Caya Jurzok (Union) im 60-Meter-Hürdenlauf ihre Kontrahentinnen in 12,84 sek auf die Plätze. Auch im Kugelstoßen konnte die Schülerin mit 6,35 m die Meisterschaft erringen. Die Borussin Melissa Hortig kam mit dem Diskus auf 10,78 m. W13-Siegerin Philine Fischer erfreute bei ihrem Sieg im 60-Meter-Hürdenlauf mit starken 10,39 sek und machte in der Landesbestenliste einen Sprung auf Platz 2.

Schwache Beteiligung: Einige Titel werden konkurrenzlos vergeben

Die Veranstaltung führte einmal mehr die Sorgen der Ursprungssportart vor Augen. Nur 124 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Leichtathletikbezirk Braunschweig hatten in das Stadion am Rande des Harzes gefunden und einige Meistertitel wurden leider an Athletinnen und Athleten ohne Konkurrenz vergeben. Die Gründe für den Negativtrend sind mannigfaltig und unter anderem in fehlenden Trainern und Ehrenamtlichen zu sehen. Auch das umfangreiche Angebot anderer Sportarten und der Trend, sich nicht mehr an Vereine zu binden, sind unter anderem ursächlich.