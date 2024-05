Salzgitter-Bad. Zwei Hobby-Mannschaften aus Salzgitter reisen bereits zum dritten Mal nach Finnland und bestreiten diesmal vier Testspiele.

Bereits zum dritten Mal nach 2018 und 2019 haben sich Eishockeyspielerinnen und -spieler aus Salzgitter auf den Weg nach Imatra in Finnland gemacht, um dort die gemeinsame Städtepartnerschaft durch Duelle auf dem Eis zu zelebrieren. Anders als bei den ersten beiden Besuchen, als internationale Turniere ausgetragen wurden, fanden diesmal Freundschaftsspiele statt.

Insgesamt fünf Spielerinnen und 25 Spieler aufgeteilt in die Teams „Aue-Ratten“ und „Eiskalte Eltern“ kamen der Einladung des Vereins T.A.N.K.I.T. Imatra nach und reisten in das nordeuropäische Land. Beide Mannschaften trafen jeweils auf die erste und zweite Auswahl von T.A.N.K.I.T.. Dabei feierten die „Eiskalten Eltern“ mit 6:2 und 6:1 zwei Siege. Die „Aue-Ratten“ holten ein 2:2-Unentschieden und verloren mit 1:5.

Nachdem am Vormittag die Spiele ausgetragen wurden, ging es für alle Mannschaften nach einer Sightseeing-Tour durch Imatra und Umgebung in ein Saunahaus am Saimaa-See. „Dort haben wir die Städtepartnerschaft gebührend gefeiert“, berichtete Goalie Lars Tschirner.

Aue-Ratten: Stefan Fischer, Alexander Lorenz, Jens Ullrich, Bernd Rahnefeld, Marcel Peitzmann, Michael Peitmann, Heike Lück, Pascal Lück, Torsten Lück, Patrick Nichocz, Christian Reinecke, Raphael Steinbach, Sebastian Flaxa, Lara Hofses.

Eiskalte Eltern: Christian Berge, Harald Bernhardt, Nadja Bewig, Nils Blankschyn, Ingo Camin, Viktor Dietz, Martin Gapinski, Tobias Geier, David Jasieniak, Domenik Kaczmarek, Maximilian Korkus, Birte Lester, Holger Lester, Andreas Penke, Astrid Penke, Lars Tschirner.