Börßum. Im Pokal-Wettbewerb der Teams aus den 2. Nordharzklassen setzt sich die VfL-„Dritte“ gegen die SVG Oberharz mit 8:1 durch.

Der VfL Salder III, Meister der 2. Fußball-Nordharzklasse, brachte das Double mit einem glatten 8:1 Erfolg im Pokalfinale der Mannschaften aus der 2. Nordharzklasse über die SVG Oberharz II unter Dach und Fach. Der Sieger der Staffel 1 hatte im ersten Spielabschnitt klar den Taktstock in der Hand. Von Rücksicht gegenüber dem Kontrahenten war keine Spur zu erkennen.

VfL Salder III – SVG Oberharz II 8:1 (4:0). Tore: 1:0 Kechter (4.), 2:0 Botta (7.), 3:0 Brunke (22.), 4:0 Kechter (44.), 4:1 Lepa (53.), 5:1 Quertani (53., Foulelfmeter), 6:1, 7:1 Schneider (57., 60.), 8:1 Wieboldt (61.). Rote Karte: Hoffmann (SVG, 70., Notbremse).

Der Respekt vor den Oberharzern war beim VfL vor dem Anpfiff vorhanden. Denn das Team aus Clausthal-Zellerfeld hatte dem Meister mit 4:2 die bisher einzige Saisonniederlage beigefügt. Obwohl das Trainerteam des VfL, Julian Rettig und Daniel Röder, auf seine beiden Topstürmer Tom König (bisher 16 Tore) und Steven Kientopp (12) verzichten musste, gab der Staffelsieger vom Anpfiff weg das Tempo vor. Auf den Außenbahnen sorgten die eminent schnellen Andre Botta und Semi Quertani für reichlich Bewegung in der Harzer Abwehrreihe. Bereits nach vier Minuten klingelte es zum ersten Mal im Clausthaler Kasten. Roman Kechter verwertete das Zuspiel von Tobias Brunke zum 1:0. Drei Minuten später legte Kechter für Botta das 2:0 auf. Damit war der Grundstock für den Salderaner Erfolg gelegt.

VfL Salder legt bereits in Halbzeit 1 den Grundstock für den Pokal-Triumph

In der 20. Minute hatte die VfL-Abwehr die erste brenzlige Situation im eigenen Strafraum zu überstehen. Christoph Schneider köpfte beim Klärungsversuch um Zentimeter am eigenen Tor vorbei. Den mehr als 50 VfL-Fans stockte in der Szene der Atem. Einen riesigen Stockfehler leistete sich SVG-Vorstopper Philipp Wentzel bei seinem zu kurzem Rückpass zu seinem Torhüter Florian Sand. Botta erlief den Ball und legte Brunke (22.) das 3:0 auf. Einen Sololauftritt der Extraklasse vom Harzer Lennart Pichler an Jens Brandes, Marian Tischbier und Sascha Broi vorbei, stoppte VfL-Keeper Steven Hower (41.) mit einer starken Parade. Das 4:0 zum Pausenstand durch Kechter war die prompte Antwort des VfL auf den spielerischen Höhepunkt der SVG.

Nach der Pause warf der Tabellendritte aus Clausthal-Zellerfeld seine Kampfkraft in die Waagschale. Das 1:4 durch Julian Lepa nach zwei Minuten war der Lohn. Das Aufbegehren dauerte jedoch nur sechs Minuten. Dennis Hoffmann konnte VfL-Kapitän Botta nur mit einem Foul im Strafraum stoppen. Den fälligen Strafstoß versenkte Quertani zum 5:1. Die Messe für die Harzer war nach dem folgenden Doppelpack von Christoph Schneider und dem Schlusspunkt von Jan Wieboldt zum 8:1 innerhalb von vier Minuten nach einer Stunde endgültig gesungen.