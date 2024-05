Bleckenstedt. Germanias Joker Tahir Darboe sticht, der FC holt mehrfach Rückstände auf und entführt am Ende mit dem 5:4 alle drei Punkte.

Mal wieder Tag der offenen Tore bei einem Spiel des Fußball-Landesligisten FC Germania Bleckenstedt, mal wieder mit dem besseren Ende für die Blau-Gelben: Mit 5:4 (2:3) setzte sich die Elf von Trainer Gökhan Arikoglu beim SSV Nörten-Hardenberg durch. Und das in einer Partie, in der die Bleckenstedter dreimal in Rückstand geraten waren und die sie mit nur 13 einsatzfähigen Feldspielern bestreiten mussten. „Heute habe ich richtig gute Laune“, sagte Arikoglu unmittelbar nach dem Abpfiff.

Die gute Laune des Trainers war nur allzu verständlich, denn seine Mannschaft war unter personell ungünstigen Umständen nach Nörten-Hardenberg gereist. Thomas Reiswich und Tahir Darboe etwa waren ihren Teamkollegen direkt nach ihrer Frühschicht hinterhergefahren, Ugur Bagci und Thomas Sonntag mussten nach mehrwöchigen krankheits- und verletzungsbedingten Ausfällen 90 Minuten auf die Zähne beißen. Einige Spieler hatten sich kurzfristig krankheitsbedingt abgemeldet, andere sind langzeitverletzt.

Arikoglu lobte am Ende die Moral seiner Jungs, die allen Widerständen trotzten. Dreimal gerieten sie in Rückstand, dreimal glichen sie aus und kamen drei Minuten vor dem Ende durch Rico Frank, der von Thomas Sonntags mustergültigem Zuspiel profitierte, zum 5:4-Siegtreffer. Ebenfalls stark bei den Germanen: Niklas Pieper mit drei Torvorlagen sowie der eingewechselte Darboe, der zwei Pieper-Flanken per Kopf in Joker-Tore ummünzte. „Es war ein krasses Spiel, in dem bei uns alle alles gegeben haben“, resümierte Arikoglu.

Tore: 0:1 Reiswich (6.), 1:1 Hillemann (11.), 2:1 Ginsberg (17.), 2:2 Sonntag (26.), 3:2 Duymelinck (36.), 3:3 Darboe (74.), 4:3 Hillemann (76.), 4:4 Darboe (80.), 4:5 Frank (87.).

Germania: Jachmann – Uysal, Block (78. Seker), Jatta, Homann, Pieper – Uysal, Bagci, Reiswich, Toprakli (70. Darboe) – Sonntag, Frank.