Bleckenstedt. Der Führungsspieler des Ligakontrahenten SV Lengede schließt sich dem FC Germania an. Das Arikoglu-Team muss in Nörten nachsitzen.

Bei Fußball-Landesligist FC Germania Bleckenstedt wird die Fraktion jener Spieler mit einer sportlichen Vergangenheit beim Liga-Kontrahenten SV Lengede immer größer. Nach Innenverteidiger Klaas Gatermann (wir berichteten) steht nun auch der Wechsel von Führungsspieler Dominik Franke vom Schachtweg an den Zolldamm fest. Der 33-Jährige mit reichlich Regionalliga-Erfahrung wird künftig der verlängerte Arm von Germania-Trainer Gökhan Arikoglu auf dem Feld sein – ein Puzzleteil, das dem Germania-Spiel bislang fehlte. Ein weiterer Transfer aus Lengede nach Bleckenstedt könnte noch bevorstehen, doch hüllen sich die Germania-Verantwortlichen in Schweigen. Am Pfingstmontag sitzen die Bleckenstedter erst einmal nach: Um 15 Uhr wird ihre Partie beim SSV Nörten-Hardenberg angepfiffen.

Die Fraktion der Ex-Lengeder bei Germania Bleckenstedt ist groß

In der Vergangenheit hatten bereits weitere aktuelle Bleckenstedter Akteure – teils mit Zwischenstation – den Weg von Lengede zum FC Germania gefunden. So zum Beispiel Raschid Younis, am Mittwochabend später 1:0-Siegtorschütze gegen Türk Gücü Helmstedt, den es erst im Winter zu den Blau-Gelben gezogen hatte. Aber auch Simon Toprakli und Lamin Jatta trugen bereits das Lengeder Trikot. Vor allem von Franke verspricht sich Arikoglu sehr viel. „Wir haben uns in unseren Gesprächen von Beginn an sehr gut verstanden“, sagt der Germania-Trainer, der in Franke eine Art spielenden Co-Trainer sieht, als einen Mann, „der der Mannschaft mit seiner Präsenz auf dem Platz und abseits des Spielfeldes sehr gut tun wird. Dome war, egal wo er gespielt hat, immer Führungsspieler. Er wird vor allem unseren jungen Spielern weiterhelfen.“

Nächster Krankenwagen-Einsatz beim FC Germania Bleckenstedt

In diesen Tagen fallen ohnehin einige Personalentscheidungen bei den Germanen: Wer kommt noch? Wer will oder muss gehen? „In ein paar Tagen wissen wir schon mehr“, verrät Arikoglu, ohne konkret werden zu wollen. Als einen Vorgriff auf mögliche Transfers zur Saison 2024/2025 betrachtet der Germania-Coach den vor vier Wochen aus der Vereinslosigkeit verpflichteten Stephane Dieupeu. Dass der Flügelflitzer gegen Türk Gücü mit einer schweren Knieverletzung ausgeschieden und nach der Partie ins Krankenhaus gefahren wurde, hatte bei Beteiligten am Zolldamm Reaktionen wie „Nicht schon wieder!“ hervorgerufen. Während der Hallenstadtmeisterschaft war Luei Omar mit einer Knieverletzung (Bruch Schienbeinkopf) ins Krankenhaus gekommen, vor zwei Wochen gegen den TSC Vahdet Braunschweig erwischte es Hüseyin Demir, der schwer am Knie verletzt den Zolldamm ebenfalls im Krankenwagen verließ. Immerhin: Bei Dieupeu scheint das Knie stabil, der befürchtete Kreuzbandriss ist es wohl nicht. „Mit Glück hat er eine Prellung“, so Arikoglu. Genauere Untersuchungen nach Pfingsten sollen Klarheit bringen.

Nach Nörten-Hardenberg fahren die Bleckenstedter mit bescheidenem Ziel: „Ich wäre schon mit einem Punkt zufrieden, denn kräftemäßig sind bei uns einige Spieler am Limit“, betont Arikoglu. „Wir treffen auf einen sehr robusten und erfahrenen Gegner.“