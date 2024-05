Üfingen. Der TSV schickt Bleckenstedt II mit einem 7:1 auf die kurze Heimreise und peilt nun den Titel „zweitbestes Reserveteam der Stadt“ an.

Es könnte eine äußerst erfolgreiche Saison für den TSV Üfingen werden. Während die Bezirksliga-Fußballer – aktuell Platz 7 – auf dem Weg zur besten Platzierung in der Vereinshistorie sind, sorgt die Reserve in der 1. Nordharzklasse für Furore. Durch den 7:1 (3:0)-Heimsieg im prestigeträchtigen Kanalderby gegen den FC Germania Bleckenstedt II ist das Team von Trainer Carsten Smeikal auf Platz 2 der Tabelle gesprungen und will diesen Platz nun auch bis zum Saisonende verteidigen.

Zwei Spiele stehen noch aus – beide gegen den drittplatzierten SV Innerstetal II. Das Ziel hat die TSV-Reserve in den sozialen Medien bereits formuliert: Am Ende wollen die Üfinger zweitbeste 2. Herrenmannschaft im Kreis Salzgitter hinter Nordharzligist KSV Vahdet Salzgitter II werden. Zwei Unentschieden oder ein Sieg aus den beiden Spielen gegen den SVI II würden dazu reichen.

Gegen den Nachbarn aus Bleckenstedt haben die Kicker aus dem Aue-Stadion schon einmal den Grundstein für das Vorhaben gelegt. „Wir waren von der ersten Minute an voll da. Das ist in Spielen gegen Bleckenstedt auch vollkommen normal. Es sind halt richtige Derbys“, so TSV-Trainer Smeikal. Einziges Haar in der Suppe sei das Gegentor gewesen: „Wir schaffen es einfach nicht, mal zu Null zu spielen.“

Tore: 1:0 Wohlgemuth (6.), 2:0, 3:0 Laurenz Kick (26., 44.), 4:0 Molau (53.), 5:0 Schwannecke (62./Elfmeter), 6:0 Luis Kick (64.), 7:0 Augustin (66.), 7:1 Graf (76.).