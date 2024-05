Lebenstedt. Nach zwölf sieglosen Spielen gelingt den Blau-Gelben vom Gehrbusch endlich wieder ein Erfolg, der den Klassenerhalt so gut wie sichert.

Der MTV Lichtenberg kann doch noch gewinnen. Mit dem 2:0 (0:0)-Auswärtserfolg im Nachholspiel am Donnerstag beim KSV Vahdet Salzgitter II gelang dem Team von Spielertrainer Till Hockmann der erste Sieg in diesem Kalenderjahr und ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Fußball-Nordharzliga 2.

Coach Hockmann hatte schon im Vorfeld des Derbys ein gutes Gefühl, dass es diesmal mit dem langersehnten Erfolg klappt, und es sollte ihn nicht täuschen. Die Stimmung sei trotz zwölf siegloser Spiele immer noch gut gewesen in der Mannschaft. Nach den 90 Minuten im Lebenstedter Can-Sportpark dürfte sich die Laune seiner Jungs noch weiter verbessert haben.

„Endlich mal wieder ein Sieg, das wurde aber auch Zeit“, atmete Hockmann nach der Partie durch. Seine Mannschaft habe kaum Torchancen des Gegners zugelassen. „Die Abwehr stand heute stabil“, freute sich der Spielertrainer. Und im Angriff habe seine Mannschaft endlich einmal die Geduld bewiesen, die es manchmal braucht, um Spiele zu gewinnen. So ging es trotz Überlegenheit mit einem 0:0 in die Pause.

Der MTV Lichtenberg verbessert seine Ausgangslage im Kampf um den Klassenerhalt massiv

Nick-Lennart Jahn belohnte sein Team dann kurz nach der Pause für die an den Tag gelegte Geduld. In der 53. Minute sorgte Jahn für das 1:0 und schürte damit die Hoffnung auf den ersten „Dreier“ in diesem Jahr. Auch in der Folge blieb der MTV seiner taktischen Ausrichtung treu und wartete geduldig auf die sich bietenden Chancen. Der kurz zuvor eingewechselte Tobias Wode machte dann mit seinem 2:0 in der 89. Minute den Deckel auf die Partie, die zur Stimmungsverbesserung beitrug.

Denn nun haben die Lichtenberger bei noch zwei ausstehenden Spielen sechs Punkte und 13 Tore Vorsprung vor dem TSV Salzgitter auf dem ersten Abstiegsplatz. „Wir sind noch nicht ganz durch, aber haben heute einen sehr großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht“, freute sich Hockmann. Ein Punkt aus den Partien gegen die SG Sickte/Hötzum und gegen den TSV Salzgitter reicht sicher aus, um auch kommende Saison in der Nordharzliga zu spielen. Gewinnt der TSV Salzgitter am 29. Mai gegen den SC Gitter II nicht, können sich die Blau-Gelben gar zwei Niederlagen erlauben. Die Ausgangslage hat sich durch den Derbysieg bei Vahdet vor dem Saisonfinale also massiv verbessert für das Hockmann-Team.