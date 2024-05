Bleckenstedt. Der kurz zuvor eingewechselte Rashid Younis trifft für die Germanen zum Sieg im Aufsteigerduell über die abstiegsbedrohten Helmstedter.

Die Landesliga-Fußballer des FC Türk Gücü Helmstedt haben die Möglichkeit ausgelassen, nach Punkten mit dem MTV Gifhorn – der den letzten Nichtabstiegsplatz belegt – gleichzuziehen. Im Nachholspiel beim FC Germania Bleckenstedt sah es lange Zeit nach einem torlosen Remis aus, doch durch einen späten Treffer des kurz zuvor eingewechselten Rashid Younis setzte sich das Team von Trainer Gökhan Arikoglu nach einer zähen Auseinandersetzung mit 1:0 (0:0) durch..

Auf dem holprigen Geläuf hatten beide Mannschaften so ihre Probleme. An Ballstafetten und punktgenaues Passspiel war auf dem Platz am Zolldamm kaum zu denken. Dadurch blieben Torchancen zunächst Mangelware. Die einzige nennenswerte Aktion bis zur ersten Trinkpause gab es für Helmstedt in der 8. Minute durch Luc-Lennard Kilian, er scheiterte jedoch im Eins-gegen-Eins an Bleckenstedts Schlussmann Enes-Kaan Kaya.

Rico Frank (in Blau) hatte in Durchgang 1 die einzige nennenswerte Torchance der Bleckenstedter, sein Schuss verfehlte das Helmstedter Gehäuse jedoch deutlich. © regios24 | Jörg Kleinert

Ansonsten bekamen die Zuschauer einen lauen Sommerkick auf niedrigem Niveau zu sehen. „Man kann auch sagen, dass es ein Grottenkick war“, sagte Arikoglu. Es dauerte bis zur 34. Minute, ehe wieder so etwas wie Torgefahr aufkam. Semih Kurtoglu zog aus gut 20 Metern einfach mal ab, doch Kaya hielt den Ball im Nachfassen fest. Und was kam von den Hausherren? Bis kurz vor dem Seitenwechsel nicht viel. Dann aber tauchte Rico Frank nach einem langen Ball vor Türk Gücüs Keeper Paul Prododziak auf. Der sonst so abschlussstarke Frank ließ die Chance jedoch liegen und jagte den Ball deutlich über den Kasten. Im Anschluss übten die Hausherren mehr Druck aus, ohne jedoch wirklich torgefährlich zu werden.

Wer auf mehr Torraumszenen nach dem Seitenwechsel gehofft hatte, wurde enttäuscht. Denn auch in den zweiten 45 Minuten spielte sich die Partie weitestgehend zwischen beiden Strafräumen ab. Einzig Kurtoglu versuchte mit zwei Distanzschüssen für etwas Torgefahr zu sorgen (56., 62.).

Bis in die Schlussphase plätscherte das Spiel vor sich hin, dann aber schalteten die Hausherren, die reichlich frisches Offensiv-Personal nachlegen konnten, noch einmal einen Gang hoch und drängten Türk Gücü plötzlich tief in die eigene Hälfte. Erst scheiterte Frank freistehend am glänzend reagierenden Probodziak und nur Sekunden später schlug Germania-Toptorjäger Thomas Sonntag im Zentrum ein Luftloch – Glück für Helmstedt (82.).

Der Kapitän ging voran, machte mal wieder viele Extra-Meter und beackerte die rechte Seite der Bleckenstedter: Okan Uysal (links) ging auch gegen Türk Gücü Helmstedt keinem Zweikampf aus dem Weg. © regios24 | Jörg Kleinert

Die Drangphase der Bleckenstedter war damit nicht beendet, denn nur vier Minuten später probierte es Tobias Block mit einem Kunstschuss, der jedoch hauchzart am Giebel vorbeiflog. Es schien so, als ob die Helmstedter mit dem einen Punkt leben könnten, doch noch war die Partie nicht gelaufen. Es lief bereits die 90. Minute, da brach Okan Uysal über die rechte Abwehrseite durch und bediente den eingewechselten Raschid Younis – das 1:0 für Bleckenstedt.

„Fußball kann so brutal und ungerecht sein, heute war einer dieser Tage“, seufzte Helmstedts Trainer Rene Cassel nach der unglücklichen Niederlage. „Wir haben erstmals seit dem Hinspiel in Helmstedt wieder zu Null gespielt“, sagte Arikoglu. „Der Sieg ist wichtig für unser Selbstvertrauen.“

Germania: Kaya – Uysal, Jatta, Pieper, Ziolo – Debus (61. Bagci), Reiswich, Seker (81. Block), Toprakli (61. Darboe) – Dieupeu (75. Sonntag), Frank (87. Younis).

Tor: 1:0 Younis (90.).