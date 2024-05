Verden. Die Bundesliga-Darter setzen sich im „Final Four“ um den Niedersachsenpokal durch. Die Endrunden in Bundesliga und DDV-Pokal folgen.

Was im Fußball Bayer Leverkusen in dieser Saison schaffen kann, ist auch für die Darter des DC Lumberjacks Salzgitter möglich. Drei Titelchancen haben sich die „Holzfäller“ aus Salzgitter-Bad erarbeitet. Sowohl im Niedersachsenpokal als auch im DDV-Pokal sowie in der Darts-Bundesliga haben sich die Lumberjacks erfolgreich für die Endrunde qualifiziert. Und wie die Leverkusener haben die Sölter einen Titel bereits sicher. Im Landespokal wurde das Team am vergangenen Wochenende seiner Favoritenrolle gerecht.

Halbfinale: Lumberjacks treffen auf die befreundeten Jerstedter Falken

DC Lumberjacks Salzgitter – Jerstedter Falken 7:3. „Wir sind gemeinsam mit unseren Freunden von den Jerstedter Falken zum ,Final Four‘ nach Verden gefahren, leider wurden wir schon im Halbfinale gegeneinander gelost“, berichtete Sportwart Christian Switalla. Die Lumberjacks waren gewarnt, schließlich scheiterten sie vor zwei Jahren an den Falken, die in der 2. Bundesliga eine Woche zuvor den Abstieg in Kauf nehmen mussten. Marcel Erba, Florian Socha und Maik Switalla, der mit einem Schnitt von fast 83 Punkten pro Aufnahme das Top-Resultat erzielte, brachten die Lumberjacks mit 3:0 in Führung. Nico Schunke, Eric Gohde und Sven Herre machten daraus ein 6:2 vor den Doppeln.

Nur einen Punkt benötigten die Sölter noch, um ins Finale einzuziehen. Luca Schurig und Suleiman Naamo verpassten die Entscheidung noch. Parallel banden aber Marcel Erba und Maik Switalla den Sack in einem herausragenden Duell zu. Über 88 Punkte pro Aufnahme im Schnitt führten zum 3:1 über Christoph Bruns/Maximilian Lohse, die ebenfalls erstklassige 80 Punkte im Schnitt warfen. Mit dem 7:3 war die Partie vorzeitig beendet, da Jerstedt in den verbleibenden zwei Doppeln nicht mehr hätte ausgleichen können.

Finale: Lumberjacks lassen sich von den Shakespeares Dartists nicht provozieren und siegen deutlich

DC Lumberjacks – Shakespeares Dartists 7:2. Im Endspiel warteten die Shakespeares Dartists aus Hannover. Der Aufsteiger hatte als Vierter eine starke Saison in der 2. Bundesliga gespielt und wollte dem großen Favoriten gern ein Bein stellen. „Ein Hannoveraner hat sich leider ziemlich unflätig benommen und wollte uns scheinbar provozieren. Wir haben uns darauf aber nicht eingelassen und die Antwort am Bord gegeben“, war Christian Switalla erleichtert, dass sich seine Männer nicht auf die Spielchen der Gegner einließen.

Marcel Erba, Eric Gohde und Florian Socha sorgten für die 3:1-Führung. Mit dem selben Resultat ging es aus der zweiten Einzelrunde, in der Markus Netuschil, Maik Switalla und Nico Schunke kein einziges Leg abgaben. Wieder stand es also 6:2 vor den Doppeln und die Lumberjacks brauchten nur noch einen Sieg. Maik Switalla und Marcel Erba machten den auch prompt mit einem 3:0-Whitewash perfekt. „Wir sind unheimlich stolz. Was die Mannschaft momentan leistet, ist sensationell. Das sind die stärksten Lumberjacks, die wir je hatten“, jubelte Switalla mit dem Pokal in den Händen.