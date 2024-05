Bleckenstedt. Heimspiel-Hattrick: FC Germania empfängt am Mittwochabend den abstiegsbedrohten FC Türk Gücü Helmstedt.

Die Terminhatz geht in unvermindertem Tempo weiter: Fußball-Landesligist FC Germania Bleckenstedt bestreitet am Mittwochabend (18.30 Uhr) sein drittes Heimspiel binnen einer Woche. Zu Gast am Zolldamm ist mit dem FC Türk Gücü Helmstedt ein Team, das in Abstiegsgefahr steckt und das auf der Zielgeraden der Saison jeden Punkt gut gebrauchen kann.

Germania Bleckenstedt muss sich auf motiviert auftretende Gäste einstellen

Derzeit belegen die Helmstedter den viertletzten Rang im Tableau. Ihnen fehlen drei Punkte und zwei Plätze zum rettenden Ufer, an dem sich der MTV Gifhorn befindet. Etwas erleichtert wird allen abstiegsbedrohten Mannschaften der Kampf um den Verbleib in der Landesliga durch den nun feststehenden Klassenerhalt der FSV Schöningen in der Oberliga. Dadurch reduziert sich die Zahl jener Teams, die die Landesliga nach dieser Saison in Richtung Bezirksliga verlassen müssen, von sechs auf fünf. Eins ist klar: Die Bleckenstedter werden auf hoch motiviert auftretende Helmstedter treffen, die aus ihren letzten 5 Partien seit Ende April 10 von 15 möglichen Punkten holten. Am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Eintracht Northeim erzielte Türk Gücü in der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer.

„Die Spieler sind erschöpft. Wir trainieren neben den Spielen nur noch einmal pro Woche, alles andere macht keinen Sinn.“ Gökhan Arikoglu

Die Vielzahl der Spiele in kurzer Zeit – bereits im April standen Englische Wochen auf dem Plan – mache sich allmählich bemerkbar, sagt Germanias Trainer Gökhan Arikoglu. „Die Spieler sind erschöpft.“ Er habe deshalb das Trainingspensum konsequent heruntergefahren. „Wir trainieren neben den Spielen nur noch einmal pro Woche, alles andere macht keinen Sinn“, so Arikoglu. „Wir würden nur weitere Verletzungen riskieren.“ Erfreulich: Thomas Sonntag, der die Heimspiele gegen den MTV Wolfenbüttel (0:3) und den SSV Kästorf (2:2) wegen Erkrankung verpasst hatte, steht am Mittwochabend wieder im Kader. Gleiches trifft auf die zuletzt wegen Verletzungen fehlenden Ugur Bagci und Rashid Younes zu. „Zumindest in der Breite werden wir wieder etwas besser aufgestellt sein“, sagt Arikoglu.

Um ihre Motivation für die verbleibenden Saisonspiele, in denen es für die Bleckenstedter tabellarisch nur noch um kleine Sprünge gehen kann, hochzuhalten, setzt sich die Mannschaft kleine Ziele. „Wir haben noch Platz 4 im Blick, außerdem wollen wir der beste Salzgitteraner Landesligist der vergangenen Jahre werden“, erzählt Arikoglu.