Salzgitter. 6:1, 7:0, 8:2 – Reserve-Teams schicken die Konkurrenz in der 1. Fußball-Nordharzklasse mit deutlichen Niederlagen auf die Heimreise.

30 Tore in 5 Spielen – die Salzgitteraner Teams in der 1. Fußball-Nordharzklasse 2 waren am Wochenende in Torlaune. Vor allem die Reserveteams des VfL Salder, des TSV Üfingen und des SV Innerstetal haben eine Menge fürs Torverhältnis getan.

VfL Salder II – FC Germania Bleckenstedt II 6:1 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Schönwiese (2., 51.), 2:1 Zimmermann (68.), 3:1 C. Schwarzburger (69.), 4:1 Pitzschk (73.), 5:1 M. Schwarzburger (80.), 6:1 Botta (81.).Ein Spiel an einem Museumsfest-Wochenende ist für jede VfL-Mannschaft enorm wichtig. Dementsprechend entschlossen trat das Team von Sebastian Götzfried auch gegen die Bleckenstedter Reserve auf. „Wir waren von Beginn an konzentriert und haben das Spiel kontrolliert“, freute sich Götzfried. Dass der Sieg so hoch ausfiel, lag auch an der schwindenden Kraft beim Gegner.

TSV Üfingen II – SV Union Salzgitter II 8:2 (2:1). Tore: 1:0 Tabert (18.), 2:0 Lu. Kick (27.), 2:1 Miks (42.), 3:1 La. Kick (52.), 4:1 Bastian (55.), 5:1 Molau (60.), 5:2 Kalkan (64.), 6:2 Wohlgemuth (76.), 7:2 Tabert (82.), 8:2 Molau (89.).Nachdem es zur Pause „nur“ 2:1 für die Hausherren stand, sorgte der TSV in den 15 Minuten nach Wiederanpfiff mit drei Toren für die Vorentscheidung. In der Schlussviertelstunde wurde das Ergebnis dann mit drei weiteren Treffern in die Höhe geschraubt.

SV Innerstetal II – GA Gebhardshagen II 7:0 (6:0). Tore: 1:0 (6.), 2:0 (11.), 3:0 M. Hartmann (20./Elfmeter), 4:0 Sievers (28.), 5:0 L. Hartmann (38.), 6:0 Körber (42.), 7:0 (72.). Bes.: Gelb-Rot für Gebhardshagen II (90.).SVI-Coach Thomas Rockmann war nach dem Kantersieg und der Verteidigung von Platz 2 vollauf zufrieden: „Schönes Wetter, schönes Spiel – was wollen wir mehr. Auch wenn Gebhardshagen das sicherlich anders sehen wird.“ Rockmanns Team hatte mit dem 6:0 zur Pause bereits alles klar gemacht und nach dem Seitenwechsel nicht mehr gemacht als nötig.

SV Victoria Heerte – FSV Fuhsetal 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Brackmann (34.), 1:1 Wolf (62.), 2:1 Meyer (64.), 2:2 Stanko (78./Elfmeter).Zweimal gingen die Hausherren in Führung und zweimal konnte der feststehende Aufsteiger aus dem Fuhsetal ausgleichen. Dabei verschoss der FSV sogar noch einen Elfmeter. „Bei den Gegentoren sah Timo Przybilla bei uns im Kasten etwas unglücklich aus. Aber Hut ab vor dem Jungen, der sich als Feldspieler seit Saisonbeginn ins Tor gestellt hat“, so FSV-Coach Fred Matejasik.

SV Fortuna Lebenstedt II – AKV Salzgitter 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Konate (25.), 1:1 Al Omar (56.). Bes.: Rot für Fortuna II (41.), Rot für AKV (41.), Gelb-Rot für Fortuna II (74.).Zwei Tore, drei Platzverweise und keinen Sieger gab es im Lebenstedter Derby. In der 41. Minute waren zwei Spieler nach einem Foul aneinander gerasselt und wurden folgerichtig vom Platz gestellt. „Wir hatten Chancen ohne Ende, machen aber nur ein Tor und dann kommt es, wie es kommen muss: Wir kassieren den Ausgleich“, so Fortuna-Coach Kevin Amendy.