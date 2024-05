Vorsfelde. Die Oberliga-Fußballer des SSV machen die Treffer zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt.

Fußball-Oberligist SSV Vorsfelde schlug Schlusslicht STK Eilvese souverän mit 3:0 (1:0) und feierte somit einen erfolgreichen Heimabschluss. Vor den ausbleibenden Spielen beim Meister BSV Kickers Emden am Samstag (16 Uhr) sowie beim Absteiger Rotenburger SV (16 Uhr) am Pfingstmontag ist das Ziel Platz 5 damit weiterhin in Reichweite.

„Insgesamt war es ein sehr zähes Spiel, das muss man schon sagen“, konstatierte SSV-Schlussmann Justin Kick. Die erste Chance der Begegnung hatte der Gastgeber: Fabio Cinquino setzte Torjäger Dustin Reich in Szene, der frei zum Schuss kam. Sein Versuch wurde aber im letzten Moment geblockt (20. Minute). Auch die Gäste seien in Durchgang 1 einmal gefährlich vors Gehäuse gekommen, berichtete Kick.

Dallali trifft per Bogenlampe

120 Sekunden vor dem Gang in die Kabinen fiel dann die Führung für die Eberstädter zu einem psychologisch denkbar günstigem Zeitpunkt. Mohamed Dallali setzte sich auf der rechten Bahn durch und schoss über den Schlussmann der Gäste hinweg ins lange Eck. Kick schmunzelte: „Ich weiß gar nicht so genau, ob das von ihm genau so gewollt war.“ Sei es drum: Mit einem knappen Vorsprung ging‘s zum Pausentee.

Das Ergebnis spiegelt vielleicht nicht so ganz den Spielverlauf wider, aber der Sieg ist auf jeden Fall mehr als verdient. Wir sind froh, dass wir Eilvese schlagen konnten. Justin Kick - Schlussmann des SSV Vorsfelde

In der zweiten Halbzeit sei der SSV generell nicht ganz so gut ins Spiel gekommen, teilte Keeper Kick mit. „Eilvese hat mehr Druck gemacht, wir sind hingegen nicht mehr ganz so in die Zweikämpfe gekommen.“ Der STK kam in der Folge zu vielen Eckbällen, „allerdings hat er keinen Profit daraus geschlagen“, so Vorsfeldes Nummer 1.

Carson Hodgson gelingt Debüt-Treffer

Somit war es US-Leihgabe Carson Hodgson vorbehalten, mit seinem 2:0 nach einer Eins-gegen-Eins-Situation gegen den Torhüter der Gäste neun Minuten vor Ende für die Vorentscheidung zu sorgen. Kick lobte den US-Boy nicht nur ob seines ersten Tores im Dress der Eberstädter: „Er hat ein solides, gutes Spiel im Mittelfeld gemacht.“

Das bereits sicher abgestiegene Schlusslicht steckte jedoch bis zum Schluss nicht auf, und erzielte noch ein Abseitstor. Den Deckel endgültig drauf machte in der 89. Spielminute Nicolas Mokry. „Das Ergebnis spiegelt vielleicht nicht so ganz den Spielverlauf wider, aber der Sieg ist auf jeden Fall mehr als verdient. Wir sind froh, dass wir Eilvese schlagen konnten. So haben wir einen schönen Abschluss unserer Heimspiele“, fasste Justin Kick zusammen.

SSV: J. Kick – Cinquino, Breit, Topsakal, Istock (71. Gerloff) – Dallali, C. Hodgson, Broistedt , Gangloff (57. Mokry) – Reich (75. Friedrich), T. Hodgson (57. Schulze).

Tore: 1:0 Dallali (43.), 2:0 C. Hodgson (81.), 3:0 Mokry (89.).