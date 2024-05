Ehmen. Der VfB bezwingt den TSV Ehmen im Topspiel mit 2:1 und spielt somit in der kommenden Spielzeit in der Fußball-Landesliga.

Nachdem der VfB Fallersleben im vergangenen Jahr den Titel-Zweikampf in der Fußball-Bezirksliga mit dem TSV Hillerse noch verloren hatte, knallten nach dem 2:1 (1:0)-Derbysieg beim TSV Ehmen nun endlich die Sektkorken – nach neun Jahren Abstinenz sind die Hoffmannstädter zurück in der Landesliga!

Bei Kaiserwetter zeigte der Spitzenreiter von Anfang an, in welche Richtung das Nachbarschaftsderby an diesem Tag laufen sollte. Während die Fallersleber mehr Ballbesitz hatten, zogen sich die Hausherren zunächst in die eigene Hälfte zurück, um die Räume engzuhalten. Der VfB blieb aber geduldig und kam in der Folge zu einer Fülle von Torchancen.

Fallersleben versiebt in Halbzeit 1 Chance um Chance

Die erste vergab Guillaume Hahn in der 5. Minute. Nur vier Zeigerumdrehungen später scheiterte Fabian Bauer nach starkem Solo an TSV-Keeper Christian Timmerhoff. Der Druck der Fallersleber blieb weiterhin hoch, und die nur logische Konsequenz gab’s in Minute 13: Bauer traf per sehenswertem Heber zur Gäste-Führung. Und diese betrieben Chancenwucher. Simon Westphal (24., 27.) und Cedric Messina (31., 44.) hätten die VfB-Führung ausbauen müssen. Anil Tastan hätte den Primus nach rund einer halben Stunde dafür bestrafen können, aber Niklas Wienhold im Gäste-Tor war mit einem starken Reflex zur Stelle.

Der VfB Fallersleben (in Blau) besiegte den TSV Ehmen (in Weiß) im Derby mit 2:1. © regios24 | Michael Uhmeyer

Nach dem Seitenwechsel mussten beide Teams den warmen Temperaturen etwas Tribut zollen. An das Niveau des ersten Abschnitts kam Durchgang 2 nicht heran. Diesmal ließ sich Fallersleben etwas zurückfallen, die Ehmer hatten zunehmend öfter das Leder. Die Vorentscheidung fiel zum genau richtigen Zeitpunkt für den VfB: Lion Krizak bediente mit einer scharfen Hereingabe Messina mustergültig, der nur noch den Fuß hinhalte musste (70.).

Der TSV kam zwar kurz vor dem Ende noch zum Anschlusstreffer, am überschwänglichen Jubel des neuen Meisters änderte dies aber nichts mehr.

Die Jungs werden schon irgendeinen Plan haben, aber den kenne ich noch nicht. Lars Ebeling - Aufstiegstrainer des VfB Fallersleben

Ebeling stellt sich auf eine lange Nacht ein

„Ich glaube schon, dass wir im Grunde die bessere Mannschaft waren, obwohl man auch sagen muss, in der ersten Halbzeit war es ein bisschen wild. Wir haben Hundertprozentige liegengelassen. Hintenraus kann es dann auch noch mal ganz blöd laufen. Aber man hat auch gesehen, dass wir qualitativ ein bisschen mehr zu bieten hatten“, resümierte Meistercoach Lars Ebeling, der sich auf eine lange Feiernacht einstellte: „Die Jungs werden schon irgendeinen Plan haben, aber den kenne ich noch nicht.“

Sein Gegenüber, Antonio Renelli, befand: „Wir wollten Fallersleben kommen lassen, haben aber zu viele Abspielfehler im Aufbau gemacht. Nach dem 0:2 gehen wir All-in, aber da müssen wir noch konsequenter und mutiger sein.“

Tore: 0:1 Bauer (13.), 0:2 Messina (69.), 1:2 Staniczek (87.).