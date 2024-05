Wolfsburg. A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost: U19 des VfL Wolfsburg gewinnt gegen den FC St.Pauli souverän mit 5:0.

Starke Leistung der U19-Fußballer des VfL Wolfsburg. Die Staffelmeisterschaft in der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost ist dennoch futsch. Die Grün-Weißen bezwangen den FC St.Pauli klar und deutlich mit 5:0 (2:0). Doch da Tabellenführer Hertha BSC den VfL Osnabrück mit 2:1 bezwang, geht die Staffelmeisterschaft an das Team aus der Hauptstadt.

Die Wolfsburger sind seit Wochen in Spitzenform und zeigten dies auch gegen die Kiezkicker. Eine dominante erste Hälfte trug lange keine Früchte, bis Innenverteidiger Anders Börset die Gastgeber in der 39. Minute mit seinem Treffer zum 1:0 erlöste. Dzenan Pejcinovic legte kurz vor der Halbzeit mit einem Kopfballtor zum 2:0 nach (45+1. Minute).

Wie auch an den vergangenen Spieltagen blieb der VfL auf dem Gaspedal, der eingewechselte U17-Kapitän Jan Bürger markierte mit einem Distanzschuss das 3:0 (71.). Erneut war es Pejcinovic, der mit seinem 28. Saisontreffer auf 4:0 stellte (77.), das 5:0 erzielte Nilas Yacobi bei seinem Bundesliga-Debüt für den VfL (88.). Die Partie war eine eindeutige Angelegenheit, die in der Höhe verdient an die Wolfsburger ging.

VfL-Trainer Bauer ist mit der Leistung sehr zufrieden

„Die Jungs haben einen sehr reifen Auftritt gezeigt. Der Gegner hatte im gesamten Spiel keine einzige Torchance, sodass wir die Partie komplett dominiert haben. Wir haben schönen Fußball gezeigt, tolle Tore herausgespielt und freuen uns jetzt auf das Pokalfinale am Mittwoch gegen den SV Meppen”, bilanzierte ein zufriedener VfL-Cheftrainer Daniel Bauer.

VfL Wolfsburg U19: Kirchmayr – Köhler (63. Bürger), Östergaard, Börset, Braun – Hensel (77. Yacobi), Grzywacz – Akaegbobi (63. L. Costa), Bröger, Herrmann (63. Costa) – Pejcinovic (77. Aslanidis).

Tore: 0:1 Börset (39.), 0:2 Pejcinovic (45.+1), 0:3 Bürger (71.), 0:4 Pejcinovic (77.), 0:5 Yacobi (88.).

ole