Hildesheim/Vorsfelde. Die Kicker aus der Eberstadt schlagen eines der Topteams der Oberliga dank einer starken zweiten Halbzeit deutlich.

Die Durststrecke ist beendet! Nachdem Fußball-Oberligist SSV Vorsfelde vier Spiele in Folge nicht gewonnen hatte, gab es nun einen eindrucksvollen 4:0 (0:0)-Auswärtssieg bei Topteam VfV Borussia 06 Hildesheim.

Bei frühsommerlichen Temperaturen schenkten sich beide Mannschaften im Stadion an der Pottkuhle vom Anpfiff weg gar nichts. Die erste Torchance des Spiels hatten die Gäste, doch Dustin Reich vergab. Nur kurze Zeit später waren erneut die Kicker aus der Eberstadt am Zug: Fabio Cinquino flankte auf den Innenspann von Niklas Richter – knapp vorbei.

Beste Möglichkeit in Durchgang 1 haben die Hildesheimer

Die bis dahin größte Chance war aber den Gastgebern Mitte der ersten Hälfte vorbehalten, doch Justin Kick behielt im Eins-gegen-Eins gegen einen Hildesheimer Angreifer die Nerven. Nach einer zwischenzeitlichen Trinkpause mussten beide Teams ihrem hohen Anfangstempo bis zum Seitenwechsel etwas Tribut zollen.

In der Halbzeitpause hatte es aber scheinbar den besseren Erfrischungstrunk in der Gäste-Kabine gegeben, denn der starke Aufsteiger kam deutlich besser hinein in den zweiten Abschnitt. In der 48. Minute klingelte es erstmals im Gehäuse des VfV: Reich trat einen Eckball von der rechten Seite gefühlvoll in die Mitte, Fynn Breit vollendete zur Führung. Nur sieben Minuten später legte Niklas Richter nach.

Dustin Reich trifft doppelt

Es sollte nicht der letzte Vorsfelder Treffer an diesem warmen Nachmittag in Hildesheim gewesen sein. Nach einem Foulspiel an Athanasios Palanis zeigte Schiedsrichter Maximilian Ernst auf den Punkt. Reich ließ sich nicht zweimal bitten und verwandelte sicher ins linke Eck (72.). Satt war Reich aber noch nicht: Mit einem überlegten Lupfer markierte er seinen Doppelpack zum 4:0 aus SSV-Sicht (75.). Somit hatte die Elf von Trainer Alexander Strehmel dem Bewerber um den Relegationsrang den Zahn endgültig gezogen.

Strehmels Fazit: „Es war ein verdienter Sieg, wenn auch eins, zwei Tore zu hoch. Ich bin stolz auf die Mannschaft und auf diese Leistung.“

SSV: J. Kick – Cinquino, Breit, Topsakal, Richter – Schulze (60. Oral), Palanis, C. Hodgson, Gangloff (88. Ziegele) – Reich (77. Flaschel), Friedrich (60. Mokry).

Tore: 0:1 Breit (48.), 0:2 Richter (55.), 0:3, 0:4 Reich (72./FE, 75.).

juv