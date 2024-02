Wolfsburg. Fußball-Oberliga: Die Wolfsburger haben am Sonntag den BSV Rehden zu Gast. Die Trainer beider Teams verbindet eine besondere Beziehung.

Es ist ein ungewohntes Gefühl für Michele Rizzi, Coach des Fußball-Oberligisten Lupo Martini Wolfsburg: Normalerweise tauscht er sich unter der Woche intensiv mit Kristian Arambasic über Lupos kommenden Gegner aus. Doch in dieser Woche nicht, denn Rizzi und Arambrasic stehen sich als Rivalen an der Seitenlinie gegenüber, wenn die Wolfsburger am Sonntag (14 Uhr) den BSV Rehden empfangen.