Fallersleben. Bei den Hallen-Bezirksmeisterschaften ist der VfB Fallersleben mit fünf Athleten vertreten und feiert weitere Podestplatzierungen.

Bei den Bezirksmeisterschaften der Leichtathletik in den Altersklassen U14 und U16 in der Halle waren insgesamt fünf Athleten des VfB Fallersleben am Start – und sie waren dabei auch sehr erfolgreich.