Wolfsburg. Die Linkshänderin erleidet beim 27:31 des Handball-Oberligisten VfL Wolfsburg beim MTV Rosdorf eine schwerere Knieverletzung.

Immerhin hat es diesmal keinen Einbruch in Halbzeit 2 gegeben – die schwachen Starts in die zweite Spielhälfte kosteten die Oberliga-Handballerinnen des VfL Wolfsburg wichtige Punkte zum Jahresauftakt. Aber zufrieden war Trainerin Lena Witzke auch mit dem Auftritt beim MTV Rosdorf nicht. In Südniedersachsen setzte es eine 27:31 (11:17)-Niederlage.