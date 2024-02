Neuhaus. Das Tanzsport-Paar des SSV Neuhaus wird für 50 Siege in der Sonderklasse vom Landesverband ausgezeichnet.

Große Ehre für Jürgen und Christine Flimm, Sonderklassen-Tanzsportpaar des SSV Neuhaus. Im Rahmen der 22. Auflage des Niedersachsenpokals, die in Soltau ausgetragen wurde, erhielten die beiden Tanzsportler das Deutsche Tanzturnierabzeichen in Gold für 50 Turniersiege in der Sonderklasse, der höchsten Turnierkategorie.