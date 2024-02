Wolfsburg. Der 14-jährige Kart-Fahrer Hannes Ueberfeldt verpasst bei den Rotax Grand Finals in Bahrain nur knapp die Top 10.

Ein unvergessliches Erlebnis liegt hinter Hannes Ueberfeldt, dem 14-jährigen Kartfahrer aus Fallersleben. Er erlebte nämlich etwas, was für jeden Sportler das Größte ist: Er konnte sich mit den Besten der Welt (in seiner Altersklasse) messen. Im Königreich Bahrain ging er bei den Rotax Grand Finals an den Start – und überraschte alle, auch sich selbst und seine Familie.