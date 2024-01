Wolfsburg. 50-mal Edelmetall hat der TV Jahn am Wochenende in Northeim abgeräumt – und zudem in Solingen noch eine deutsche Vizemeisterschaft.

Medaillen en masse, ein deutscher Vizetitel und auch ein paar neue Vereinsrekorde: Am vergangenen Wochenende war die Schwimmabteilung des TV Jahn Wolfsburg gleich an zwei Austragungsorten im Wettkampfbecken erfolgreich.

red