Wolfsburg. Der Leichtathlet des VfL Wolfsburg stellt bei den deutschen Hallenmeisterschaften im Mehrkampf einen neuen Vereinsrekord auf.

Am vergangenen Wochenende fanden in Frankfurt am Main die deutschen Hallenmeisterschaften im Mehrkampf statt. Mit dabei: Maximilian Karsten. Der Zehnkämpfer vom VfL Wolfsburg startete im hochklassig besetzten Siebenkampf-Starterfeld, in dem unter anderem der Vorjahressieger Nico Beckers und Tim Nowak, dem neunten der Hallen-EM 2023, an den Start gingen.