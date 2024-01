Vorsfelde. Der Fußball-Oberligist bekommt es am Wochenende mit dem FC Einheit Wernigerode und dem MTV Gifhorn zu tun.

Es ist die doppelte Generalprobe für die Oberliga-Fußballer des SSV Vorsfelde vor dem Start in die zweite Saisonhälfte gegen den VfL Oldenburg am 3. Februar (14 Uhr). Für den SSV geht es zunächst am Samstag gegen den FC Einheit Wernigerode (14 Uhr) aus der Oberliga Süd und nur einen Tag später gegen den Landesligisten MTV Gifhorn (12 Uhr). Anpfiff ist jeweils auf dem Kunstrasenplatz am Vorsfelder Drömlingstadion.