Wolfsburg. 0:6-Auswärtspleite: Die Tennis-Nordligaherren aus Wolfsburg bleiben auch im zweiten Saisonspiel in Holzminden ohne Satzgewinn.

Geduld und Durchhaltevermögen sind gefragt für die Tennisspieler des TV Jahn Wolfsburg: Das Warten auf den ersten Matchgewinn in der Nordliga dauert an. Auch am zweiten Spieltag setzte es für die Wolfsburger eine 0:6-Pleite. Gegen Absteiger TC Alfeld war der TV Jahn chancenlos, auch ein Satzgewinn blieb den Wolfsburgern verwehrt.