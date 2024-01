Wolfsburg. Vier Leichtathleten aus der Hoffmannstadt waren beim Hallensportfest des SV Werder Bremen dabei.

Eine vierköpfige Delegation des VfB Fallersleben war wie die Sportskameraden vom VfL Wolfsburg beim Leichtathletik-Hallensportfest des SV Werder Bremen in den „Katakomben“ des Weserstadions dabei. Damit das ganze Wettkampfwochenende für die Athleten entspannt verläuft, fand die Anreise schon am Samstag statt. So konnten die Athleten ausgeschlafen in den Wettkampf gehen. Die vier Sportler kehrten mit guten Platzierungen und neuen persönlichen Bestleistungen zurück.