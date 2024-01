Wolfsburg. Leichtathletin des VfL Wolfsburg bricht ihren persönlichen Rekord und holt bei den offenen Landesmeisterschaften in Halle den Titel.

Auch die Leichtathleten erwachen langsam wieder aus dem vorübergehenden „Winterschlaf“: Der VfL Wolfsburg war am Wochenende gleich wieder in zwei Hallen vertreten. Bei den offenen Landesmeisterschaften von Sachsen-Anhalt in Halle und beim Neujahrssportfest des SV Werder in Bremen.