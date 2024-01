Wolfsburg. Dem neu zusammengesetzten Nordliga-Team des TV Jahn Wolfsburg fehlt es beim Auftakt gegen Suchsdorf an Erfahrung auf Nordliga-Niveau.

Nicht ohne Grund haben die Verantwortlichen des TV Jahn Wolfsburg Erwartungsmanagement betrieben vor dem Start in die Nordliga-Saison. Wie schwer die Spielzeit in Deutschlands zweithöchster Winter-Spielklasse für die Jahn-Tennisspieler werden dürfte, wurde am Sonntag zum Saisonstart deutlich. Gegen den Suchsdorfer SV III setzte es eine 0:6-Heimpleite – Jahn gewann keinen einzigen Satz.