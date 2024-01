Berlin/Wolfsburg. Der Wolfsburger Profiboxer Artur Reis gewinnt in Runde 2 gegen Robert Talarek - und will möglichst schnell den nächsten Titel-Kampf.

So leicht, wie die Aufgabe im Nachhinein erschien, so wichtig war sie für Artur Reis. In seinem ersten Kampf nach dem Niederschlag in Runde 4 im WM-Fight gegen Champion Osleys Iglesias zeigte der Wolfsburger Profiboxer einen kurzen, aber gleichwohl überzeugenden Auftritt und schickte in Berlin den erfahrenen Robert Talarek (Polen) nach 1:45 Minuten in der zweiten Runde auf die Bretter. Das Zeichen des Supermittelgewichtlers an seinen Promoter Ulf Steinforth: Der Iglesias-K.o. ist verdaut, ich bin wieder bereit für höhere Aufgaben.