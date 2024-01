Wolfsburg. SES-Chef Ulf Steinforth will den Wolfsburger Profiboxer Artur Reis schnellstmöglich zur Nummer 1 im deutschen Supermittelgewicht machen

Die Weltspitze kam für Artur Reis zu früh. Gegen IBO-Weltmeister Osleys Iglesias hatte der Wolfsburger Profiboxer eine herbe Niederlage einstecken müssen, ging erstmals in seiner gesamten Kampfsportkarriere überhaupt K.o. Am Samstagabend bei der Veranstaltung seines Promoters SES Boxing in Berlin klettert der 31 Jahre alte Supermittelgewichtler erstmals seit diesem Niederschlag am 7. Oktober wieder in den Ring, trifft in der Verti Musil Hall in einem Aufbaukampf auf den erfahrenen Polen Robert Talarek. Reis-Promoter Ulf Steinforth denkt trotzdem schon einen Schritt weiter, sagt im Gespräch mit unserer Zeitung: „Mein Ziel ist es, Artur zur Nummer 1 in Deutschland zu machen!“