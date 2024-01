Wolfsburg. Die B-Jugendfußballer des VfL Wolfsburg wollen in der zweiten Saisonhälfte der Bundesliga Nord/Nordost noch an Leipzig vorbeiziehen.

Den Platz an der Spitze kennt Dennis da Silva Felix, Cheftrainer des B-Junioren-Bundesligisten VfL Wolfsburg, eigentlich nur zu gut. Seit seiner Ankunft in der Autostadt 2021 konnte er als U16 und als U17-Cheftrainer immer die regionale Staffel gewinnen. Derzeit stehen er und seiner Schützlinge jedoch nur auf dem zweiten Platz in des Bundesliga Nord/Nordost. Bei einem absolvierten Spiel mehr und zwei Punkten Rückstand auf RB Leipzig ist jedoch noch lange nichts entschieden. Acht Spiele haben die VfL-Junioren noch vor der Brust, um an den Sachsen vorbeizuziehen. „Wir wollen und werden Leipzig jagen”, gibt da Silva Felix die Marschroute vor.