Wolfsburg. Wenn die Mitglieder des TSV Wolfsburg am Dienstag die Verschmelzung mit dem ESV beschließen, ist Schritt 1 zum neuen Verein gesetzt.

Gemeinsam gegen den Mitgliederschwund und für die sportliche Zukunft: Auf dem Weg zur geplanten Fusion der Sportvereine TSV Wolfsburg und ESV Wolfsburg sollen in dieser Woche wichtige Schritte gesetzt werden. Während einer außerordentlichen Sitzung sollen als Erste die TSV-Mitglieder der Verschmelzung beider Klubs zu einem neuen Verein zustimmen. Am Donnerstagabend versammeln sich dann die ESV-Mitglieder, um ihrerseits den Weg in die gemeinsame Zukunft freizumachen.