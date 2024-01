Wolfsburg. Der SVR unterstreicht wieder seine Qualitäten in der Halle. Ehmen wird Dritter und tags darauf Vierter.

Die beiden Wolfsburger Fußball-Bezirksligisten SV Reislingen-Neuhaus und der TSV Ehmen waren am Samstag unterm Hallendach beim Heidebäckerei Meyer Cup des SV Triangel in Westerbeck aktiv. Tags darauf war Ehmen beim Indoor Kühl Cup in Gifhorn wie auch der SSV Vorsfelde II und Lupo Martini Wolfsburg II dabei.