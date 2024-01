Vorsfelde. Der Aufsteiger belegt in der Fußball-Oberliga zur Winterpause Platz 8. Der Puffer auf die Abstiegsplätze beträgt komfortable neun Punkte.

Der SSV Vorsfelde ist nach fünf Jahren in der Landesliga zurück auf der Bühne der Oberliga. Und die SSV-Fußballer nahmen den Schwung aus ihrer furiosen Vorsaison (1. Platz, 97 Punkte, 127:21 Tore) direkt mit. Zur Winterpause belegen die Eberstädter einen achtbaren achten Tabellenplatz. Zwischenzeitlich waren sie sogar in neun Spielen in Serie ungeschlagen. „Wir müssen bis hierher zufrieden sein – wir sind Aufsteiger und dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen“, unterstreicht SSV-Trainer Alexander Strehmel.