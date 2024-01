Fallersleben. Der Vizemeister befindet sich auf einem guten Weg in Richtung Landesliga. Zur Winterpause führt er die Bezirksliga-Tabelle an.

„Wenn du in 13 Spielen nur zweimal Unentschieden spielst und einmal verlierst, ist das schon nicht so schlecht. Wir können fast nur zufrieden sein.“ Lars Ebeling, Trainer des Fußball-Bezirksligisten VfB Fallersleben, bringt es auf den Punkt. Sein Team, das in der vergangenen Saison den Sprung in die Landesliga als Vizemeister noch knapp verpasst hatte, hat nun mit 32 Punkten aus 13 Spielen und Tabellenplatz 1 alle Trümpfe in der Hand.