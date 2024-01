Wolfsburg. Nach einer langwierigen Schienbeinverletzung ist Wolfsburgs beste Tennisspielerin auf dem Weg zurück zur Top-Verfassung.

Von wegen Heimaturlaub: Die Zeit in Europa war für Laura Pesickova mehr Trainingscamp als Semesterferien. Die College-Tennisspielerin verbrachte den Dezember in der Heimat, in ein paar Tagen geht’s für die 20-Jährige zurück in die USA. In der Peach Belt Conference hat das Team der Columbus State University große Ziele.