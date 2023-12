Vorsfelde. Der Fußball-Oberligist gibt sich keinerlei Blöße und gewinnt auch im Finale gegen Reislingen-Neuhaus noch einmal deutlich.

Als ranghöchstes Team ging die FSV Schöningen als klarer Favorit an den Start und enttäuschte in dieser Rolle nicht. Der Fußball-Oberligist gewann den 8. Budenzauber des WSV Wendschott in herausragender Manier. Für Überraschungen sorgten indes andere. So verabschiedete sich der Landesligist FC Türk Gücü Helmstedt bereits nach der Vorrunde...