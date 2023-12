Wolfsburg. Der Herren-65-Spieler des SSV Neuhaus gewinnt in seiner Altersklasse den Bezirkstitel.

Vor dem Weihnachtsfest ging es für die Tischtennis-Spieler der Region nochmal bei der Bezirksmeisterschaft an die Platte. Martin Maier vom SSV Neuhaus machte sich vor dem Fest ein besonderes Geschenk und sicherte sich bei den Herren 65 den Bezirksmeistertitel. Andreas Vogel vom MTV Vorsfelde belegte in derselben Altersklasse den 3. Rang und an der Seite von Maier im Doppelwettbewerb ebenfalls Platz 3.