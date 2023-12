Wolfsburg. Die beiden Leichtathleten des VfB Fallersleben legen gleich neue Bestleistungen hin.

Zum Auftakt in die Hallensaison starteten zwei Athleten des VfB Fallersleben beim Hallensportfest in Hannover.

Beide Sportler haben dabei viele persönliche Bestleistungen aufgestellt.

Ryan Gronow wurde im 60-Meter-Sprint der M15 Zweiter in 8,00 Sekunden (s) und über 200 Meter (m) der U18 landete er in 26,05 Sekunden auf Platz 11.

Diana Krüger erzielte in den Vorläufen über 60m Hürden mit 11,16 Sekunden und 60 Meter Sprint mit 9,40 Sekunden gute Bestleistungen. Im Weitsprung der W14 reichten ihre 4,21 Meter nicht für den Endkampf.