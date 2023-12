Fallersleben. Cheerleader der Sharks Unique des VfB Fallersleben gehen voran, binden behinderte Menschen auf „einzigartige“ Weise in ihren Sport ein.

Sie haben keinen Preis gewonnen, waren aber die unumstrittenen Stars bei der Cheerleading-Landesmeisterschaft am vergangenen Wochenende in Wolfsburg: die Sharks Unique des VfB Fallersleben. Das Publikum und die anderen Sportlerinnen und Sportler im Congress-Park hatten sich von ihren Plätzen erhoben und feierten den Auftritt wie eine gewonnene Weltmeisterschaft. Zu Recht: Denn auf der Bühne hatte bei ihrer Premiere die in etwa zur Hälfte aus Menschen mit Behinderungen bestehende Gruppe außer Konkurrenz gezeigt, wie wertvoll und verbindend gemeinsam ausgeübter Sport sein kann.