Vorsfelde. Die Elf von Trainer Alexander Strehmel geht nun in die Winterpause.

Es hatte sich schon deutlich abgezeichnet, doch seit Freitagmorgen ist es Gewissheit: Die Partie der Fußball-Oberliga zwischen der FSV Schöningen und dem SSV Vorsfelde muss am Samstag ausfallen.

Die Rasenplätze beider Vereine sind komplett durchweicht durch die Niederschläge der letzten Tage und Wochen. Die Option, auf den Kunstrasen in der Eberstadt auszuweichen, fiel auch aus, da dieser bei einer Schneeräumaktion so arg beschädigt wurde, dass es zu gefährlich ist, darauf Fußball zu spielen. So fällt für den SSV die dritte angesetzte Partie in Serie aus. Das Nachholprogramm im neuen Jahr wird es in sich haben. Aber jetzt ist erstmal Pause angesagt für die Kicker des SSV.

mth