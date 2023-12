Wolfsburg. Rückzugsidee verworfen, Trainerstab vergrößert: So geht es weiter beim American-Football-Regionalligisten Wolfsburg Blue-Wings.

Stark begonnen, stark nachgelassen und am Ende trotzdem noch den Klassenerhalt in der American-Football-Regionalliga Nord gesichert. So lässt sich die Saison 2023 der Blue Wings zusammenfassen. 2024 steht die Mannschaft des TV Jahn Wolfsburg erneut vor einer riesigen Herausforderung. Zumal: Mit Arne Dettmer hört ihr bester Offensiv-Akteur auf. Doch es gibt auch positive Nachrichten vom Klieversberg.