Wolfsburg. Nach kurzer Funkstille gibt es wieder durchweg positive Nachrichten vom Wolfsburger Boxverein.

Zuletzt war es etwas stiller geworden um den lange Zeit so erfolgsverwöhnten AKBC Wolfsburg. Aushängeschild Patrick Wojcicki hatte seine erfolgreiche Profiboxkarriere im vergangenen Jahr beendet, Trainer und Präsident Antonino Spatola musste zuletzt aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten. Der Verein befindet sich im sportlichen Neuaufbau, hat jetzt aber wieder einige hoffnungsvolle Box-Talente am Start. Eines von ihnen sicherte sich jetzt gleich zwei Turniersiege in Folge: Samil Türk.