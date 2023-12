Vorsfelde. Eine endgültige Entscheidung über die Austragung des Spiels in der Fußball-Oberliga steht noch aus.

Es ist das letzte Heimspiel des Jahres, das Fußball-Oberligist SSV Vorsfelde am Samstag (14 Uhr) vor der Brust hat. Doch ob das Duell des Tabellenachten mit dem 1. FC Germania Egestorf-Langreder, der mit nur einem Punkt mehr auf dem Konto auf Platz 5 steht, auf dem Kunstrasenplatz am Drömlingstadion tatsächlich stattfinden wird, steht noch in den Sternen. „Wir gehen davon aus, dass wir spielen und so bereiten wir uns auch auf die Partie vor“, sagt SSV-Trainer Alexander Strehmel.